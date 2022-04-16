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Опубликовано 16 апреля 2022, 11:59
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Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область

На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.

Продвижение подразделений ВС РФ через освобождённые от украинских националистов населённые пункты Харьковской области. Видео © Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео продвижения подразделений Вооружённых сил страны в Харьковской области. Соответствующие кадры появились в телеграм-канале ведомства.

Колонну, состоящую из танков и грузового транспорта, сопровождают вертолёты. Жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военнослужащих и размахивают флагами России. Солдаты развозят гуманитарную помощь и помогают людям с хроническими заболеваниями добраться до медучреждений.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны впервые вывезло беженцев из города Изюм. До границы по территории Украины также следовали машины военной полиции. В автобусах были в основном женщины, дети и пожилые люди. Некоторые везли с собой домашних питомцев.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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