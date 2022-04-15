Минобороны: Есть доказательства о готовящихся очередных преступлениях Киева

Отдельно генерал-полковник Михаил Мизинцев обратился к странам "так называемого цивилизованного Запада" во главе с США. Он подчеркнул, что провокации, как в Буче, не пройдут.

У российской стороны есть доказательства о готовящихся очередных преступлениях киевского режима. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-полковника, сценарий, подобный ситуации в Буче, не пройдёт. Москва не допустит голословных обвинений Запада.