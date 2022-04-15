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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 19:03
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Минобороны: Есть доказательства о готовящихся очередных преступлениях Киева

Отдельно генерал-полковник Михаил Мизинцев обратился к странам "так называемого цивилизованного Запада" во главе с США. Он подчеркнул, что провокации, как в Буче, не пройдут.

У российской стороны есть доказательства о готовящихся очередных преступлениях киевского режима. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", — сказал он в ходе брифинга.

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По словам генерал-полковника, сценарий, подобный ситуации в Буче, не пройдёт. Москва не допустит голословных обвинений Запада.

Как рассказывал Лайф, ранее Мизинцев сообщил, что ВСУ готовят удар "Точкой-У" по вокзалу в Лозовой, чтобы обвинить Россию. По словам представителя Минобороны РФ, атаку, согласно планам, должен произвести дивизион 19-й отдельной ракетной бригады.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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