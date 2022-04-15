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Опубликовано 15 апреля 2022, 18:48
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Военкор Коц сообщил о применении ВСУ ударных беспилотников Switchblade в ДНР

БПЛА переносит боеголовки и предназначен для атаки живой силы, а также незащищённой техники и бронированных целей. Небольшой размер дрона позволяет оператору носить его в рюкзаке.

Вооружённые силы Украины впервые применили дроны-камикадзе Switchblade американского производства в направлении Славянска в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"Два американских БПЛА Switchblade атаковали позиции российских танкистов, однако урона не нанесли. Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику", — написал он в своём телеграм-канале.

Беспилотник Switchblade переносит боеголовки и предназначен для атаки живой силы, а также незащищённой техники и бронированных целей. При этом небольшой размер дрона позволяет оператору переносить БПЛА в рюкзаке.

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Солдаты ВС РФ нашли украинские БПЛА с ёмкостями для жидкости и распылителями

Ранее Лайф рассказывал, что известно о новейших дронах-камикадзе, которые США отправляют на Украину. Switchblade считается современным, но Россия давно и успешно испытала собственные БПЛА такого типа.

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Ирина Фальке
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