Военкор Коц сообщил о применении ВСУ ударных беспилотников Switchblade в ДНР
БПЛА переносит боеголовки и предназначен для атаки живой силы, а также незащищённой техники и бронированных целей. Небольшой размер дрона позволяет оператору носить его в рюкзаке.
Вооружённые силы Украины впервые применили дроны-камикадзе Switchblade американского производства в направлении Славянска в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
"Два американских БПЛА Switchblade атаковали позиции российских танкистов, однако урона не нанесли. Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику", — написал он в своём телеграм-канале.
Беспилотник Switchblade переносит боеголовки и предназначен для атаки живой силы, а также незащищённой техники и бронированных целей. При этом небольшой размер дрона позволяет оператору переносить БПЛА в рюкзаке.
Ранее Лайф рассказывал, что известно о новейших дронах-камикадзе, которые США отправляют на Украину. Switchblade считается современным, но Россия давно и успешно испытала собственные БПЛА такого типа.