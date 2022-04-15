Военкор Коц сообщил о применении ВСУ ударных беспилотников Switchblade в ДНР

БПЛА переносит боеголовки и предназначен для атаки живой силы, а также незащищённой техники и бронированных целей. Небольшой размер дрона позволяет оператору носить его в рюкзаке.

Вооружённые силы Украины впервые применили дроны-камикадзе Switchblade американского производства в направлении Славянска в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"Два американских БПЛА Switchblade атаковали позиции российских танкистов, однако урона не нанесли. Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику", — написал он в своём телеграм-канале.

Беспилотник Switchblade переносит боеголовки и предназначен для атаки живой силы, а также незащищённой техники и бронированных целей. При этом небольшой размер дрона позволяет оператору переносить БПЛА в рюкзаке.