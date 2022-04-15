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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 18:45
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МО РФ: ВСУ готовят удар "Точкой-У" по вокзалу в Лозовой, чтобы обвинить Россию

По словам представителя Минобороны Михаила Мизинцева, атаку, согласно планам, должен произвести дивизион 19-й отдельной ракетной бригады.

Киевский режим готовит очередную провокацию, чтобы обвинить военнослужащих России. Так, ВСУ планируют в ближайшее время нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в Лозовой. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведённой в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесён удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населённом пункте Лозовая", — рассказал он.

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МО РФ: ВСУ заняли огневые позиции в школах и больницах Краматорска и Запорожья

Напомним, трагедия в Краматорске произошла 8 апреля, когда по городу был совершён удар "Точкой-У", обломки которой упали недалеко от вокзала. В результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около 100. Недавно в ДНР возбудили дело против командира ВСУ Ярошевича из-за ракетного удара по Краматорску. По версии следователей республики, именно он отдал приказ произвести обстрел города из "Точки-У".

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Getty Images / Manu Brabo

Варвара Романова
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