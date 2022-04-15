МО РФ: ВСУ готовят удар "Точкой-У" по вокзалу в Лозовой, чтобы обвинить Россию

Киевский режим готовит очередную провокацию, чтобы обвинить военнослужащих России. Так, ВСУ планируют в ближайшее время нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в Лозовой. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведённой в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесён удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населённом пункте Лозовая", — рассказал он.