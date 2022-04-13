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Опубликовано 13 апреля 2022, 19:00

МО РФ: ВСУ заняли огневые позиции в школах и больницах Краматорска и Запорожья

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские военные параллельно насильно удерживают местных жителей, медицинский персонал и пациентов в качестве живого щита.

Подразделения ВСУ оборудуют огневые позиции в школах и больницах в Краматорске и Запорожье. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Подразделения ВСУ в Запорожье и Краматорске в здании больницы и на станции переливания крови продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве живого щита", — сказал он.

По данным Минобороны, Вооружённые силы Украины расположились в школе № 29 Запорожья и в школе № 20 Краматорска.

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Ранее Лайф сообщал, что в херсонской детской больнице был найден архив с делами украинских силовиков. Сотрудники медучреждения заявили, что не причастны к этому и не знают, как документы попали в здание, сославшись на прежнее руководство больницы, сбежавшее ещё до прихода в город войск РФ.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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