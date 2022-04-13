МО РФ: ВСУ заняли огневые позиции в школах и больницах Краматорска и Запорожья

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинские военные параллельно насильно удерживают местных жителей, медицинский персонал и пациентов в качестве живого щита.

Подразделения ВСУ оборудуют огневые позиции в школах и больницах в Краматорске и Запорожье. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Подразделения ВСУ в Запорожье и Краматорске в здании больницы и на станции переливания крови продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве живого щита", — сказал он.

По данным Минобороны, Вооружённые силы Украины расположились в школе № 29 Запорожья и в школе № 20 Краматорска.