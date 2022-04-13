В херсонской детской больнице найден архив с делами украинских силовиков

Сотрудники медучреждения заявили, что не причастны к этому и не знают, как документы попали в здание, сославшись на прежнее руководство больницы, сбежавшее ещё до прихода в город войск РФ.

Представители силовых ведомств России нашли в детской областной больнице в Херсоне спрятанный архив с личными данными украинских силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сотрудники медучреждения заявили, что не причастны к этому и не знают, как документы попали в детскую больницу. Они сослались на действия бывшего руководства госпиталя, сбежавшее с места работы до прихода в город российских войск.

Найденные документы интересны с оперативной точки зрения: в них представлены в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других материалов, которые не обнародованы в интересах следствия.

Сейчас Херсон находится под контролем Российской армии, мирная жизнь в городе полностью восстановлена.