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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 05:55
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В херсонской детской больнице найден архив с делами украинских силовиков

Сотрудники медучреждения заявили, что не причастны к этому и не знают, как документы попали в здание, сославшись на прежнее руководство больницы, сбежавшее ещё до прихода в город войск РФ.

Представители силовых ведомств России нашли в детской областной больнице в Херсоне спрятанный архив с личными данными украинских силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сотрудники медучреждения заявили, что не причастны к этому и не знают, как документы попали в детскую больницу. Они сослались на действия бывшего руководства госпиталя, сбежавшее с места работы до прихода в город российских войск.

Найденные документы интересны с оперативной точки зрения: в них представлены в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других материалов, которые не обнародованы в интересах следствия.

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Сейчас Херсон находится под контролем Российской армии, мирная жизнь в городе полностью восстановлена.

А ранее Лайф рассказывал, что в Херсоне обнаружены документы СБУ под грифом "совершенно секретно". В этих материалах, в частности, указаны имена, фамилии и должности сотрудников украинской службы безопасности, а также псевдонимы их агентов.

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Артур Лапсаков
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