Их основными задачами являются блокирование города, предотвращение эвакуации жителей, а также уничтожение подразделений ВСУ в случае их отступления или попытки сдаться в плен, отметили в ведомстве.

В Харькове завершается формирование трёх новых националистических батальонов из заключённых, отбывающих наказание в местных колониях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове завершается формирование трёх новых националистических батальонов — "Слабожанщина", "Харькивчина-1", "Харькивчина-2", укомплектованных заключёнными, отбывавшими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Мизинцева, основными задачами этих нацбатов являются блокирование Харькова с южной стороны, предотвращение эвакуации мирных жителей, а также уничтожение подразделений ВСУ в случае их отступления или попытки сдаться в плен военным РФ.