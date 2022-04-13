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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 18:57
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Минобороны РФ: В Харькове завершается формирование трёх новых нацбатов из заключённых

Их основными задачами являются блокирование города, предотвращение эвакуации жителей, а также уничтожение подразделений ВСУ в случае их отступления или попытки сдаться в плен, отметили в ведомстве.

В Харькове завершается формирование трёх новых националистических батальонов из заключённых, отбывающих наказание в местных колониях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове завершается формирование трёх новых националистических батальонов — "Слабожанщина", "Харькивчина-1", "Харькивчина-2", укомплектованных заключёнными, отбывавшими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", — сказал он в ходе брифинга.

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По словам Мизинцева, основными задачами этих нацбатов являются блокирование Харькова с южной стороны, предотвращение эвакуации мирных жителей, а также уничтожение подразделений ВСУ в случае их отступления или попытки сдаться в плен военным РФ.

А ранее Лайф рассказывал, что американский журналист сравнил украинские нацбаты с джихадистами. По мнению Джейсона Моргана, поставки оружия в Незалежную могут закончиться для Америки участием в третьей мировой войне с ядерными боеголовками.

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Getty Images / NurPhoto

Наталья Исакова
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