Блокированные в порту Мариуполя "азовцы" держали в заложниках даже европейцев

В морской гавани, по словам военных, окопались националисты. И даже там они продолжали прикрываться гражданскими, взяв в заложники 25 человек, причём не только из местных жителей.

Кадры зачистки порта Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT

Российские военнослужащие рассказали о том, как в ходе "Операции Z" на Украине штурмовали порт Мариуполя. По их словам, зачистку морской гавани осложнял тот факт, что боевики "Азова" продолжали прикрываться гражданскими, причём не только местными, сообщает SHOT.

"Тут ещё на кораблях были гражданские. Заложники стояли, 25 человек. Европейцы вроде бы и Одесса, капитан из Одессы у них. Просто самая главная проблема в том заключается, что Украина прикрывается мирными жителями, из-за этого очень тяжко даётся", — сказали российские военнослужащие.