Блокированные в порту Мариуполя "азовцы" держали в заложниках даже европейцев
В морской гавани, по словам военных, окопались националисты. И даже там они продолжали прикрываться гражданскими, взяв в заложники 25 человек, причём не только из местных жителей.
Кадры зачистки порта Мариуполя. Видео © Telegram / SHOT
Российские военнослужащие рассказали о том, как в ходе "Операции Z" на Украине штурмовали порт Мариуполя. По их словам, зачистку морской гавани осложнял тот факт, что боевики "Азова" продолжали прикрываться гражданскими, причём не только местными, сообщает SHOT.
"Тут ещё на кораблях были гражданские. Заложники стояли, 25 человек. Европейцы вроде бы и Одесса, капитан из Одессы у них. Просто самая главная проблема в том заключается, что Украина прикрывается мирными жителями, из-за этого очень тяжко даётся", — сказали российские военнослужащие.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе в плен сдалось 1026 военнослужащих Украины. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу. Также позже стало известно, что СК РФ проведёт следственные действия с пленёнными бойцами. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что показания военнослужащих ВСУ могут иметь важное значение для расследования уголовных дел по событиям в Донбассе и Незалежной.
Telegram / SHOT