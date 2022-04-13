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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 07:13
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Минобороны РФ: В Мариуполе в плен сдались 1026 военнослужащих Украины

В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу.

Более тысячи украинских военнослужащих сдались в плен в результате наступательных действий ВС РФ и сил Донецкой Народной Республики в Мариуполе. Эту информацию озвучил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Решение сложить оружие приняли 1026 военных ВСУ в районе металлургического комбината имени Ильича, в том числе 162 офицера. Также среди них 47 женщин. Медики оказали помощь 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты, после чего их доставили в больницу Мариуполя.

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил информацию о сдавшихся в плен более тысячи морпехов сегодня ранее. По его словам, среди них были "сотни раненых".

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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