В Мариуполе сдались в плен более тысячи морпехов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к остальным боевикам, которые остаются в подвалах "Азовстали", с призывом последовать примеру сослуживцев.

Более тысячи морпехов Вооружённых сил Украины сдались в плен в Мариуполе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, часть боевиков по-прежнему остаётся в подвалах комбината "Азовсталь", несколько сотен из них ранены и не могут получить медицинскую помощь. В связи с этим глава Чечни призвал их сдаться и впоследствии вернуться к семьям, напомнив, что российская сторона обращается с пленными гуманно.