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Опубликовано 12 апреля 2022, 21:39
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В Мариуполе сдались в плен более тысячи морпехов ВСУ

Предположительно, сдавшиеся в плен украинские морпехи. Фото © Telegram / "Сладков+"

Предположительно, сдавшиеся в плен украинские морпехи. Фото © Telegram / "Сладков+"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к остальным боевикам, которые остаются в подвалах "Азовстали", с призывом последовать примеру сослуживцев.

Более тысячи морпехов Вооружённых сил Украины сдались в плен в Мариуполе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, часть боевиков по-прежнему остаётся в подвалах комбината "Азовсталь", несколько сотен из них ранены и не могут получить медицинскую помощь. В связи с этим глава Чечни призвал их сдаться и впоследствии вернуться к семьям, напомнив, что российская сторона обращается с пленными гуманно.

В начале апреля Кадыров сообщал, что в Мариуполе сдались в плен 267 украинских морпехов. Тогда речь шла о бойцах из 503-го батальона 36-й отдельной бригады Военно-морских сил Украины.

"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе
"Больше ста человек": Появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе
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Максим Плетнёв
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