СК изучит запись разговора экс-депутата Рады Ржавского с военными РФ по делу фейков о Буче
Российские военнослужащие предлагали бывшему нардепу эвакуироваться, но тот отказался. Позже его нашли мёртвым.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проанализировать запись разговора экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ржавского с российскими военными в рамках дела о распространении фейков по событиям в украинском городе Буча. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что после изучения самой записи следователи приобщат её к материалам дела и сопоставят с другими доказательствами, благодаря чему будет дана оценка обстоятельствам произошедшего. По данным СК, разговор был записан за день до выхода российских войск из Бучи. В ходе беседы военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь за его жизнь, так как бывшему нардепу могут угрожать украинские националисты в связи с тем, что он поддерживает пророссийские взгляды.
"При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мёртвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", — добавили в ведомстве.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
ТАСС / Zuma