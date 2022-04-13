СК изучит запись разговора экс-депутата Рады Ржавского с военными РФ по делу фейков о Буче

Российские военнослужащие предлагали бывшему нардепу эвакуироваться, но тот отказался. Позже его нашли мёртвым.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проанализировать запись разговора экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ржавского с российскими военными в рамках дела о распространении фейков по событиям в украинском городе Буча. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что после изучения самой записи следователи приобщат её к материалам дела и сопоставят с другими доказательствами, благодаря чему будет дана оценка обстоятельствам произошедшего. По данным СК, разговор был записан за день до выхода российских войск из Бучи. В ходе беседы военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь за его жизнь, так как бывшему нардепу могут угрожать украинские националисты в связи с тем, что он поддерживает пророссийские взгляды.

"При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мёртвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", — добавили в ведомстве.