"Во избежание напрасных жертв": СК показал видео допроса сдавшегося в плен в Мариуполе подполковника ВСУ

По его словам, группа украинских военнослужащих была зажата на территории завода "Азовмаш" с 10 на 11 апреля.

Сдавшийся в плен подполковник Ломтев рассказал, как украинские военные попали в окружение в Мариуполе. Видео © Следственный комитет России

Появилось видео допроса взятого в плен замполита 36-й Отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины подполковника Ростислава Ломтева. Кадры опубликовал Следственный комитет России.

Во время боевых действий на Украине бригада, в составе которой находился Ростислав Ломтев, переместилась на завод "Азовмаш", который находится в Мариуполе. Там украинские военнослужащие попали в окружение и в ночь с 10 на 11 апреля предприняли очередную попытку прорыва, однако были разбиты. В результате этого командованием было принято решение сдаться в плен.

"В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие", — рассказал Ломтев во время допроса.