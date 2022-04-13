"Во избежание напрасных жертв": СК показал видео допроса сдавшегося в плен в Мариуполе подполковника ВСУ
По его словам, группа украинских военнослужащих была зажата на территории завода "Азовмаш" с 10 на 11 апреля.
Сдавшийся в плен подполковник Ломтев рассказал, как украинские военные попали в окружение в Мариуполе. Видео © Следственный комитет России
Появилось видео допроса взятого в плен замполита 36-й Отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины подполковника Ростислава Ломтева. Кадры опубликовал Следственный комитет России.
Во время боевых действий на Украине бригада, в составе которой находился Ростислав Ломтев, переместилась на завод "Азовмаш", который находится в Мариуполе. Там украинские военнослужащие попали в окружение и в ночь с 10 на 11 апреля предприняли очередную попытку прорыва, однако были разбиты. В результате этого командованием было принято решение сдаться в плен.
"В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие", — рассказал Ломтев во время допроса.
Ранее сдавшийся в плен боевик "Азова" заявил о 200–300 иностранных наёмниках в Мариуполе. Он также раскрыл численность группировки самого националистического полка на территории "Азовстали" и пояснил, где они дислоцируются.
Следственный комитет России