Байден обвинил Россию в значительном росте цен на топливо и продовольствие в США

Как полагает глава Белого дома, российская "Операция Z" привела к повышению цен на бензин и продукты во всём мире.

Рост инфляции в США в марте на 70% произошёл из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Как сообщили в Министерстве труда США, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5%, тогда как в феврале она составляла 7,9%. Это является самым большим увеличением данного показателя в Америке в течение 12 месяцев с декабря 1981 года. Как полагает глава Белого дома, к росту цен на бензин и продовольствие привела российская военная спецоперация на Украине.

"Два крупнейших производителя зерна в мире — Китай... извините, то есть Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом РФ Владимиром] Путиным повышение цен на бензин", — сказал Байден во время выступления в штате Айова с речью, посвящённой мерам американской администрации по борьбе с ростом цен в стране.

Глава государства призвал Конгресс "срочно решить проблему" с высокой инфляцией в США, добавив, что сам он делает всё, что может, и издаёт указы для замедления роста цен. Кроме того, американский лидер вновь обвинил Москву в том, что та якобы рассчитывала на раскол в НАТО, Евросоюзе и мире. Комментируя решение США и их союзников и партнёров о направлении на рынок 240 млн баррелей нефти, Байден заметил, что "страны объединяются ради лишения Москвы возможности использовать в качестве оружия энергоресурсы".