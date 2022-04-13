Reuters: США планируют поставить Украине дополнительные вооружения на $750 млн
Об очередной военной помощи Киеву Вашингтон, как ожидается, объявит уже в среду, 13 апреля.
Власти Соединённых Штатов объявят 13 апреля о новых поставках Украине вооружений на сумму около 750 миллионов долларов. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.
По данным издания, поставки оружия Киеву будут финансироваться в рамках особых полномочий президента Штатов. Американский лидер Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса США в ответ на чрезвычайную ситуацию.
Как рассказал один из американских чиновников, окончательное решение по поводу того, какое конкретно оружие будет передано Украине, всё ещё принимается. Несколько дней назад в Белом доме сообщили, что общий объём военной помощи Вашингтона Киеву с 24 февраля в денежном выражении оценивается в $1,7 млрд, а с января 2021 года — в $2,4 млрд.
Как сообщал Лайф ранее, Сенат США одобрил законопроект о поставке на Украину оружия по программе ленд-лиза. Согласно документу, расширятся полномочия главы государства в этом направлении, причём и после окончания конфликта.
ТАСС / Zuma