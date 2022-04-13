В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

Военное ведомство выделило заслуги ефрейтора Михаила Крылова, полковника Романа Брикульского и старшего сержанта Владимира Ватрусенко.

В Министерстве обороны РФ сообщили о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Военное ведомство особо отметило заслуги ефрейтора Михаила Крылова, полковника Романа Брикульского и старшего сержанта Владимира Ватрусенко.

Ефрейтор Михаил Крылов. Фото © Минобороны РФ

Ефрейтор Михаил Крылов во время движения российской военной колонны обнаружил украинских диверсантов, которые планировали нападение на наши войска. Доложив о засаде, он одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе ожесточённого сопротивления Крылов получил ранение, но всё равно продолжал сражаться, пока враг не капитулировал.

Полковник Роман Брикульский. Фото © Минобороны РФ

Полковник Роман Брикульский под непрекращающимся обстрелом руководил инженерной бригадой, которая должна была возвести мостовую переправу через реку для продвижения колонн российских войск вглубь обороны противника. При этом температура воды была ниже семи градусов, а скорость ветра достигала 10–15 м/с. Несмотря на риск для жизни, к концу дня мостовая переправа длиной около 100 метров через водную преграду была оборудована.

Старший сержант Владимир Ватрусенко. Фото © Минобороны РФ