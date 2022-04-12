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Опубликовано 12 апреля 2022, 00:21
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В Минобороне назвали имена отличившихся в ходе "Операции Z" военных

Анатолий Ванчугов, Андрей Гаранин, Алексей Гостюхин. Фото © Минобороны РФ

Анатолий Ванчугов, Андрей Гаранин, Алексей Гостюхин. Фото © Минобороны РФ

В оборонном ведомстве особо отметили подполковника Анатолия Ванчугова, подполковника Андрея Гаранина и капитана Алексея Гостюхина.

В Министерстве обороны РФ сообщили о новых примерах мужества российских военнослужащих, принимающих участие в «Операции Z» на Украине. В военном ведомстве особо отметили подполковника Анатолия Ванчугова, подполковника Андрея Гаранина и капитана Алексея Гостюхина.

Во время боя с украинскими националистами подполковник Анатолий Ванчугов восстановил работу основной системы связи, повреждённой в результате миномётного обстрела. Кроме того, офицер вынес из-под огня двух раненых военнослужащих и оказал им первую помощь.

Нашли диверсантов и обезвредили мины: Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"
Нашли диверсантов и обезвредили мины: Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Подполковник Андрей Гаранин возглавил разведывательную группу, которая в сжатые сроки восстановила разрушенный мостовой переход, несмотря на обстрел со стороны украинских диверсантов. Помимо этого, Гаранин спас одного из своих подчинённых, получившего осколочные ранения.

Ночью капитан Алексей Гостюхин обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов численностью более 40 человек, готовившую атаку на российское подразделение. Он оперативно передал сведения об их местонахождении, после чего противник был уничтожен в результате группового артиллерийского удара.

Минобороны отметило новые подвиги российских военных в ходе "Операции Z"
Минобороны отметило новые подвиги российских военных в ходе "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе «Операции Z».

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Юлия Коновалова
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