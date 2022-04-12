В Минобороне назвали имена отличившихся в ходе "Операции Z" военных

В оборонном ведомстве особо отметили подполковника Анатолия Ванчугова, подполковника Андрея Гаранина и капитана Алексея Гостюхина.

В Министерстве обороны РФ сообщили о новых примерах мужества российских военнослужащих, принимающих участие в «Операции Z» на Украине. В военном ведомстве особо отметили подполковника Анатолия Ванчугова, подполковника Андрея Гаранина и капитана Алексея Гостюхина.

Во время боя с украинскими националистами подполковник Анатолий Ванчугов восстановил работу основной системы связи, повреждённой в результате миномётного обстрела. Кроме того, офицер вынес из-под огня двух раненых военнослужащих и оказал им первую помощь.

Подполковник Андрей Гаранин возглавил разведывательную группу, которая в сжатые сроки восстановила разрушенный мостовой переход, несмотря на обстрел со стороны украинских диверсантов. Помимо этого, Гаранин спас одного из своих подчинённых, получившего осколочные ранения.