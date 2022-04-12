В Минобороне назвали имена отличившихся в ходе "Операции Z" военных
Анатолий Ванчугов, Андрей Гаранин, Алексей Гостюхин. Фото © Минобороны РФ
В оборонном ведомстве особо отметили подполковника Анатолия Ванчугова, подполковника Андрея Гаранина и капитана Алексея Гостюхина.
В Министерстве обороны РФ сообщили о новых примерах мужества российских военнослужащих, принимающих участие в «Операции Z» на Украине. В военном ведомстве особо отметили подполковника Анатолия Ванчугова, подполковника Андрея Гаранина и капитана Алексея Гостюхина.
Во время боя с украинскими националистами подполковник Анатолий Ванчугов восстановил работу основной системы связи, повреждённой в результате миномётного обстрела. Кроме того, офицер вынес из-под огня двух раненых военнослужащих и оказал им первую помощь.
Подполковник Андрей Гаранин возглавил разведывательную группу, которая в сжатые сроки восстановила разрушенный мостовой переход, несмотря на обстрел со стороны украинских диверсантов. Помимо этого, Гаранин спас одного из своих подчинённых, получившего осколочные ранения.
Ночью капитан Алексей Гостюхин обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов численностью более 40 человек, готовившую атаку на российское подразделение. Он оперативно передал сведения об их местонахождении, после чего противник был уничтожен в результате группового артиллерийского удара.
Ранее Лайф писал, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе «Операции Z».