США готовы рассмотреть передачу Украине оружия большей дальности, чем поставляют сейчас

Так представительница Пентагона ответила на вопрос о том, готов ли Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, чем передаются Киеву сейчас. Об этом заявила во вторник первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

На вопрос о том, готов ли Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России, Хикс ответила положительно.

"Мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, — в плане того, чтобы придать им немного больше дальности", — приводит её слова ТАСС.

Немного позже заместитель министра обороны США добавила, что, пока официально не будет объявлено о новых пакетах военной помощи Киеву, она бы "не хотела забегать вперёд".