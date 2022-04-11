Он заявил европейским политикам, что решение по данному вопросу должно быть принято как можно быстрее — "в течение нескольких дней, а не недель".

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

"Большинство правительств стран ЕС обязались изучить запросы на оружие, которые включают танки и системы залпового огня, но пока не определились с конкретными сроками и тем, какое именно оружие они могут отправить. Эта тема будет обсуждаться министрами иностранных дел на встрече в Люксембурге в понедельник", — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель заявил европейским политикам, что решение по данному вопросу должно быть принято как можно быстрее — "в течение нескольких дней, а не недель". Кроме того, по его словам, блок должен сделать всё необходимое, чтобы помочь Украине.