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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 11:04
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В Греции работники порта попытались помешать отправке военных грузов НАТО на Украину

На распространившихся в Сети кадрах рабочие громко высказывают недовольство. Один из них даже достаёт баллончик и расписывает краской военную машину. После конфликт накаляется, и в ход идут кулаки.

Работники греческого порта пытаются помешать отправке военных грузов НАТО на Украину. Видео © Twitter / Hakan D

В греческом городе Салоники работники порта отказались принимать участие в вооружении Украины и устроили столкновения с сотрудниками полиции.

Местные жители категорически несогласны с решением поставлять военные грузы НАТО на Украину. Причём своё мнение они показывают не только словами, но доказывают и делом. На опубликованных в Сети кадрах работники порта громко высказывают недовольство, один из них даже достаёт баллончик и расписывает краской военную машину. После конфликт накаляется, и в ход идут кулаки. Мужчины начинают толкаться с представителями правопорядка, которые пытаются успокоить разгневанных людей.

Захарова: НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения
Захарова: НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения

Как ранее писал Лайф, генсек НАТО пообещал Украине оборонительное и наступательное вооружение. Йенс Столтенберг также заявил министру иностранных дел Незалежной Дмитрию Кулебе о готовности обсудить вопрос поставок разного вида оружия, в том числе тяжёлого.

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Twitter / Hakan D

Николь Вербер
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