В Греции работники порта попытались помешать отправке военных грузов НАТО на Украину

На распространившихся в Сети кадрах рабочие громко высказывают недовольство. Один из них даже достаёт баллончик и расписывает краской военную машину. После конфликт накаляется, и в ход идут кулаки.

Работники греческого порта пытаются помешать отправке военных грузов НАТО на Украину. Видео © Twitter / Hakan D

В греческом городе Салоники работники порта отказались принимать участие в вооружении Украины и устроили столкновения с сотрудниками полиции.

Местные жители категорически несогласны с решением поставлять военные грузы НАТО на Украину. Причём своё мнение они показывают не только словами, но доказывают и делом. На опубликованных в Сети кадрах работники порта громко высказывают недовольство, один из них даже достаёт баллончик и расписывает краской военную машину. После конфликт накаляется, и в ход идут кулаки. Мужчины начинают толкаться с представителями правопорядка, которые пытаются успокоить разгневанных людей.