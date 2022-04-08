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Опубликовано 8 апреля 2022, 13:25

Захарова: НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения

Тем самым альянс поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Незалежной, отметила дипломат.

Североатлантический альянс ведёт дело к затягиванию конфликта на Украине, продолжая обеспечивать Киев оружием. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам заседания совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Продолжая обеспечивать Украину дополнительным вооружением, альянс ведёт дело к затягиванию конфликта", — указывается в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что тем самым страны НАТО поддерживают веру Киева в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины.

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Ранее США раскрыли объёмы поставленного Украине оружия. В долларовом выражении военная помощь Соединённых Штатов Незалежной с 24 февраля оценивается в $1,7 млрд, а с января 2021 года — в $2,4 млрд.

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Евгения Колесникова
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