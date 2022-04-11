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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 12:12
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Бригада морской пехоты Украины в Мариуполе заявила, что командование ВСУ их бросило

Подразделение разместило сообщение в соцсетях о том, что стрелковые "бои сейчас ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители, повара и даже оркестр".

Украинская 36-я отдельная бригада морской пехоты в Мариуполе рассказала, что командование бросило её на верную смерть. Об этом говорится в сообщении украинского интернет-издания "Страна.ua".

"Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады", — сказано в заявлении подразделения в соцсетях.

В сообщении отмечается, что стрелковые "бои сейчас ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители, повара и даже оркестр". По словам военных, украинские власти не хотят прийти на помощь своим заблокированным подчинённым, в то время как боекомплекта для "крайнего боя" у них уже не осталось.

Часть пользователей Сети подозревает, что такое обращение к украинскому народу ненастоящее и страница бригады, на которой оно было размещено, могла быть взломана.

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Ранее Лайф писал, что появилось видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе. Всего отказались от дальнейшего сопротивления и сдались в плен российским войскам более 200 военных.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Никита Осипов
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