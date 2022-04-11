Премьер Словакии опроверг данные об уничтожении переданных Украине С-300

По словам Хегера, Киев подтвердил, что появившиеся в СМИ фото- и видеоматериалы являются старыми.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию об уничтожении переданного Украине комплекса С-300. Слова политика приводит газета Pravda.

"Я хотел бы отметить, что это ложная информация, а прилагаемые видео или фотографии являются более старыми данными. Украинская сторона также официально подтвердила нам, что это дезинформация", — сказал глава кабмина.