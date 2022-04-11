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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 12:05
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Премьер Словакии опроверг данные об уничтожении переданных Украине С-300

По словам Хегера, Киев подтвердил, что появившиеся в СМИ фото- и видеоматериалы являются старыми.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию об уничтожении переданного Украине комплекса С-300. Слова политика приводит газета Pravda.

"Я хотел бы отметить, что это ложная информация, а прилагаемые видео или фотографии являются более старыми данными. Украинская сторона также официально подтвердила нам, что это дезинформация", — сказал глава кабмина.

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Ранее премьер Словакии Хегер сообщил о передаче Украине ракетных комплексов С-300. По данным издания Noviny, передача средств противовоздушной обороны проходила в обстановке строжайшей секретности. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что полученная ВСУ от одной из европейских стран техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования "Калибр". Государство-поставщика Минобороны РФ не называло.

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ТАСС / Олег Булдаков

Оксана Попова
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