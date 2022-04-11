Хорватия высылает 24 сотрудников Посольства России в Загребе
МИД страны призвал Москву "безотлагательно прекратить боевые действия и вывести российские войска с территории Украины".
Министерство иностранных дел Хорватии объявило о высылке 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала Посольства РФ в Загребе. Об этом пишет газета Jutarnji list со ссылкой на МИД страны.
"Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) Посольства РФ в Республике Хорватия покинули Республику Хорватия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в министерстве "решительно" осудили "агрессию против Украины" и призвали Москву "безотлагательно прекратить боевые действия и вывести российские войска с территории" страны. Кроме того, Загреб требует немедленно обеспечить пути эвакуации населения Незалежной и доставки гуманитарной помощи. Высылку дипломатов подтвердили в Посольстве РФ в Хорватии.
"Подтверждаем вызов посла [Андрея Нестеренко] в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны", — приводит РИА "Новости" сообщение дипмиссии.
Ранее министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о планах страны выслать часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с позицией НАТО и ЕС по поводу проведения Россией "Операции Z" на Украине. В МИД страны данное решение назвали ответом "на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов".
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