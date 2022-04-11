Комбат "Востока" заявил о попытке националистов вырваться из Мариуполя под видом сил ДНР

Этот отчаянный шаг говорит о безнадёжности положения засевших в городе нацбатов, считает военный. По имеющейся у него информации, некоторые члены группировок хотели бы сдаться.

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский сообщил о безуспешной попытке украинских националистов вырваться из Мариуполя. Для бегства из города бойцы нацподразделений прибегли к хитрости — нанесли на военную технику опознавательные знаки Народной милиции ДНР, сообщил он в своём-телеграм канале.

"Противник нанёс на технику наши опознавательные знаки, сформировал колонну и ночью попытался вырваться из Мариуполя. В общей сложности порядка 30 боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все его движения. В итоге техника брошена, противник рассеялся по округе, наши его отлавливают", — написал Ходаковский.

Он также отметил, что такие попытки выйти из города говорят о безнадёжности положения засевших в городе нацформирований Украины. Также, по имеющейся у комбата "Востока" информации, некоторые члены группировок хотели бы сдаться.