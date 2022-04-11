Луганский промышленник Горохов: Киев 8 лет уничтожал предприятия Донбасса по стратегии выжженной земли

По словам собеседника Лайфа, сопротивление украинских сил неслучайно сосредоточено в крупных промышленных центрах вроде Северодонецка и Краматорска.

Политика киевских властей на подконтрольных им территориях Луганской и Донецкой областей подтверждает тот факт, что Донбасс готовили к тотальному физическому уничтожению: большинство предприятий закрывалось, а оборудование массово вывозилось и распродавалось. Об этом в беседе с Лайфом рассказал луганский промышленник, председатель совета директоров ГК "Маршал" Сергей Горохов.

Он напомнил, что, по официальным данным, лишь к 2020 году в подконтрольных Киеву городах и населённых пунктах Луганской области было остановлено 72% предприятий. А из нескольких оставшихся крупных предприятий, принадлежащих украинским олигархам, вытягивались все соки: модернизация не производилась, из-за чего страдала промышленная безопасность, а также охрана труда, да и зарплаты не повышались.

"Убеждён, что украинские олигархи Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ утратили право собственности на предприятия, расположенные на оккупированных Киевом территориях Донбасса. Сейчас это произошло фактически, но, как только закончатся боевые действия, уверен, Луганской и Донецкой народными республиками будут приняты справедливые решения о национализации и "Азовстали", и северодонецкого "Азота", и других предприятий", — рассуждает Горохов.

Сопротивление Украины в Донбассе, как отметил собеседник Лайфа, неслучайно сосредоточено в крупных промышленных центрах: Мариуполе, Северодонецке, Краматорске. По его мнению, цель Киева — нанести максимальный ущерб промышленным предприятиям Донбасса, оставить после себя выжженную землю. И к этому, убеждён наш собеседник, украинские власти готовились все восемь лет. Так, Луганская область опустилась на последнее место по Украине по объёму валового регионального продукта. Регион, входивший до государственного переворота в пятёрку промышленных гигантов Украины, стал беднее Ивано-Франковской и Тернопольской областей, хотя под контролем Киева оставался крупный агропромышленный комплекс и конгломерат Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, бывший когда-то одним из центров химической промышленности всего СССР.

"Это совершенно очевидно свидетельствует о политике геноцида в отношении жителей всего Донбасса как мести за голосование на референдумах о провозглашении ЛНР и ДНР и за пророссийскую позицию. Поэтому решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции воспринимается жителями республик, восемь лет живших в условиях украинской оккупации, не только как восстановление исторической справедливости, а как единственный шанс на спасение", — заключил он.