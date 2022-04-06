Хорватия вышлет ряд российских дипломатов

В МИД страны данное решение назвали ответом "на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов".

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о планах страны выслать часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с позицией НАТО и ЕС по поводу проведения Россией "Операции Z" на Украине.