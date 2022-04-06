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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 18:55

Хорватия вышлет ряд российских дипломатов

В МИД страны данное решение назвали ответом "на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов".

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о планах страны выслать часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с позицией НАТО и ЕС по поводу проведения Россией "Операции Z" на Украине.

"Мы сделаем это из солидарности и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов", — сказал глава МИД на полях заседания глав МИД стран – членов НАТО в Брюсселе.

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Напомним, очередная волна высылки российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии российского консульства в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — о высылке около 30. Дания, Италия, Испания, Португалия, Румыния, Латвия, Эстония, Греция и Норвегия также объявили о решении выслать сотрудников российских дипмиссий.

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Pixabay

Николь Вербер
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