Депутат Бурлаков призвал россиян не рассылать шокирующие и непроверенные кадры
По его словам, многие на эмоциях делятся такими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк.
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков призвал россиян не рассылать шокирующие и непроверенные фотографии и видео.
"Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию. Многие на эмоциях делятся шокирующими фотографиями и видеороликами с друзьями и родственниками, а через несколько часов узнают, что это фейк", — приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, он посоветовал обращать особое внимание на источники данных кадров. Бурлаков отметил, что, прежде чем переслать или пересказать новость, стоит проверить, что пишут о событии в разных местах. По его мнению, лучше проверять сообщения "временем" — подождать сутки и только потом делиться информацией. В 90% случаев желание пропадёт, считает депутат.
Ранее военный эксперт Гончаров призвал не верить фейкам о привлечении срочников к "Операции Z". Он отметил, что при сегодняшних технических возможностях утаить такой факт было бы невозможно, поэтому пугаться подобных вбросов киевской пропаганды не стоит.
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