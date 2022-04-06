Итальянский журналист Батталья объяснил, почему поддерживает Путина

В частности, он считает, что долгом российского лидера было "уничтожить военные структуры, которые строились на Украине и могли использоваться для наступления".

Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья поддержал президента России Владимира Путина, на которого после начала "Операции Z" ополчились западные политики. В своей публикации для портала Nicola Porro он подробно объяснил своё видение этих событий.

"После долгих раздумий я решил прервать все промедления. Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным", — написал журналист.

Автор статьи напомнил о притеснении русских в Донбассе, строительстве на Украине военной инфраструктуры, угрожающей нашей стране, а также о симпатии Киева нацистам. Он считает обоснованными опасения лидера РФ по поводу размещения ракет НАТО в 600 километрах от Москвы. Батталья вопрошает, а не вышло ли так, что Путин данной спецоперацией предотвратил будущий мировой конфликт, который был бы вполне возможен, если бы Украина стала членом Североатлантического альянса.

По оценке аналитика, долгом Путина было "уничтожить военные структуры, которые строились на Украине и могли использоваться для наступления".