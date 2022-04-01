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Опубликовано 1 апреля 2022, 11:54

Кремль: Лукашенко в беседе с Путиным поддержал действия России в ситуации вокруг Украины

Президенты двух стран также обменялись тёплыми поздравлениями по поводу Дня единения народов РФ и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку действиям России в ситуации вокруг Украины в ходе переговоров лидеров двух стран. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущимся переговорам российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты также обменялись тёплыми поздравлениями по поводу Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

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Ранее Лайф писал, что Путин обсудил с Лукашенко ситуацию вокруг Украины. Также лидеры двух государств затронули тему двусторонних отношений и другие вопросы, детали которых не раскрываются.

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Pixabay

Никита Осипов
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