Кремль: Лукашенко в беседе с Путиным поддержал действия России в ситуации вокруг Украины

Президенты двух стран также обменялись тёплыми поздравлениями по поводу Дня единения народов РФ и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку действиям России в ситуации вокруг Украины в ходе переговоров лидеров двух стран. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущимся переговорам российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты также обменялись тёплыми поздравлениями по поводу Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.