Кремль: Лукашенко в беседе с Путиным поддержал действия России в ситуации вокруг Украины
Президенты двух стран также обменялись тёплыми поздравлениями по поводу Дня единения народов РФ и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку действиям России в ситуации вокруг Украины в ходе переговоров лидеров двух стран. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущимся переговорам российских и украинских представителей. Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты также обменялись тёплыми поздравлениями по поводу Дня единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.
Ранее Лайф писал, что Путин обсудил с Лукашенко ситуацию вокруг Украины. Также лидеры двух государств затронули тему двусторонних отношений и другие вопросы, детали которых не раскрываются.
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