Канадский экс-депутат Борис Вжесневский, который помогает отбирать кандидатов в "интернациональный легион", утверждает, что Киев принял соответствующее решение ещё несколько недель назад.

Украинские власти приостановили набор иностранных наёмников в "интернациональный военный легион". Как сообщает газета National Post, причина тому — дефицит огнестрельного оружия и "большое количество малоопытных добровольцев".

"Существует множество причин (приостановки набора. — Прим. Лайфа), одна их них — нехватка огнестрельного оружия", — цитирует издание неназванного представителя легиона.

Бывший канадский депутат Борис Вжесневский, который сейчас помогает украинским дипломатам отбирать кандидатов в легион, утверждает, что Минобороны Незалежной "приостановило миссию" уже несколько недель назад. По его словам, украинская сторона отклоняет заявки от претендентов, которые хотят попасть в пехоту, но не имеют достаточного опыта. Однако, как отмечает Вжесневский, неопытные канадцы уже отправились на территорию Украины и могут оказаться "скорее препятствием, нежели подспорьем".