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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 15:40
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Украина приостановила набор наёмников из-за малоопытных бойцов и дефицита оружия

Канадский экс-депутат Борис Вжесневский, который помогает отбирать кандидатов в "интернациональный легион", утверждает, что Киев принял соответствующее решение ещё несколько недель назад.

Украинские власти приостановили набор иностранных наёмников в "интернациональный военный легион". Как сообщает газета National Post, причина тому — дефицит огнестрельного оружия и "большое количество малоопытных добровольцев".

"Существует множество причин (приостановки набора. — Прим. Лайфа), одна их них — нехватка огнестрельного оружия", — цитирует издание неназванного представителя легиона.

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Американский наёмник заявил, что его хотели убить за отказ воевать без оружия в Киеве

Бывший канадский депутат Борис Вжесневский, который сейчас помогает украинским дипломатам отбирать кандидатов в легион, утверждает, что Минобороны Незалежной "приостановило миссию" уже несколько недель назад. По его словам, украинская сторона отклоняет заявки от претендентов, которые хотят попасть в пехоту, но не имеют достаточного опыта. Однако, как отмечает Вжесневский, неопытные канадцы уже отправились на территорию Украины и могут оказаться "скорее препятствием, нежели подспорьем".

Ранее британские медики рассказали, как бойцы ВСУ пытались обманом отправить их воевать. По их словам, украинцы хотели отобрать у них паспорта. При этом никто не вёл анкеты прибывающих наёмников с указанием контактов ближайших родственников.

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Getty Images / Andriy Dubchak

Наталья Исакова
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