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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 15:48
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СКР возбудил уголовное дело против командира Грузинского легиона Мамуки

Мамука Мамулашвили. Фото © Facebook (запрещённая на территории Российской Федерации соцсеть) / Mamuka Mamulashvili

Мамука Мамулашвили. Фото © Facebook (запрещённая на территории Российской Федерации соцсеть) / Mamuka Mamulashvili

Согласно версии следствия, Мамулашвили вовлёк в качестве наёмников в боевые действия против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ не менее 24 соотечественников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили за вербовку наёмников для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили и иных лиц по чч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наёмников и их участие в вооружённом конфликте). Кроме того, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения)", — сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, Мамука под своим предводительством создал на территории Украины вооружённое формирование и вовлёк в качестве наёмников не менее 24 граждан Грузии, которые до сих пор принимают участие в боевых действиях против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ. Также в Сети опубликовано его интервью СМИ с призывами к деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения российских военных. Кроме того, ведомство установило и других причастных лиц. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку.

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Бывший вице-премьер Грузии Барамидзе стал наёмником на Украине

Как писал Лайф в марте, на Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион". Отмечалось, что деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами. Полевым командиром Грузинского национального легиона является Мамулашвили Мамука, известный также как Ушанги. Это уроженец города Тбилиси 22.04.1978 года рождения.

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Николь Вербер
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