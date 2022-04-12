СКР возбудил уголовное дело против командира Грузинского легиона Мамуки

Согласно версии следствия, Мамулашвили вовлёк в качестве наёмников в боевые действия против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ не менее 24 соотечественников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили за вербовку наёмников для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили и иных лиц по чч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наёмников и их участие в вооружённом конфликте). Кроме того, в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершённое публично, сопряжённое с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения)", — сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, Мамука под своим предводительством создал на территории Украины вооружённое формирование и вовлёк в качестве наёмников не менее 24 граждан Грузии, которые до сих пор принимают участие в боевых действиях против представителей ДНР, ЛНР и ВС РФ. Также в Сети опубликовано его интервью СМИ с призывами к деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения российских военных. Кроме того, ведомство установило и других причастных лиц. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку.