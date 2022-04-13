СК РФ проведёт следственные действия с украинскими военными, сдавшимися в плен в Мариуполе
Официальный представитель ведомства уточнила, что показания бойцов ВСУ могут иметь важное значение для расследования уголовных дел по событиям в Донбассе и Незалежной.
СК России будет проводить следственные действия с военными Украины, которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"СК проведёт необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе", — сказала она.
По словам Петренко, показания военных ВСУ могут иметь важное значение для расследуемых ведомством уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Также председатель СК Александр Бастрыкин, в свою очередь, указал на необходимость соблюдения международных актов, которые устанавливают гуманное обращение с военнопленными.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе в плен сдалось 1026 военнослужащих Украины. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу.
ТАСС / Сергей Бобылев