СК РФ проведёт следственные действия с украинскими военными, сдавшимися в плен в Мариуполе

Официальный представитель ведомства уточнила, что показания бойцов ВСУ могут иметь важное значение для расследования уголовных дел по событиям в Донбассе и Незалежной.

СК России будет проводить следственные действия с военными Украины, которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"СК проведёт необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе", — сказала она.

По словам Петренко, показания военных ВСУ могут иметь важное значение для расследуемых ведомством уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Также председатель СК Александр Бастрыкин, в свою очередь, указал на необходимость соблюдения международных актов, которые устанавливают гуманное обращение с военнопленными.