ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 10:19
38192

Среди сдавшихся в плен украинских морпехов оказался британский наёмник

Британский наёмник Эйден Эслин. Обложка © Twitter / COSSACKGUNDI / Telegram / Sladkov_plus

Британский наёмник Эйден Эслин. Обложка © Twitter / COSSACKGUNDI / Telegram / Sladkov_plus

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, вычислить его удалось ещё ночью. Рядом, заметил журналист, стояли люди с зубочистками во рту и привлекали к себе внимание.

Среди сдавшихся в плен украинских морпехов 36-й бригады оказался и британский наёмник Эйден Эслин. Он попал на кадры военного корреспондента Александра Сладкова.

"Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание, с зубочистками в зубах — это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi", — написал он в телеграм-канале.

По словам корреспондента, наёмника вычислили ещё ночью. Как сообщают некоторые СМИ, в прошлом году Эслин вместе с другими иностранными военными пытался изнасиловать двух новичков, только прибывших в бригаду.

Британский наёмник Эйден Эслин. Фото © Telegram / Sladkov_plus

Британский наёмник Эйден Эслин. Фото © Telegram / Sladkov_plus

Минобороны РФ: В Мариуполе в плен сдались 1026 военнослужащих Украины
Минобороны РФ: В Мариуполе в плен сдались 1026 военнослужащих Украины

А ранее СК показал видео допроса сдавшегося в плен в Мариуполе подполковника ВСУ. По его словам, группа украинских военнослужащих была зажата на территории завода "Азовмаш" с 10 на 11 апреля.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar