Среди сдавшихся в плен украинских морпехов оказался британский наёмник

По словам военного корреспондента Александра Сладкова, вычислить его удалось ещё ночью. Рядом, заметил журналист, стояли люди с зубочистками во рту и привлекали к себе внимание.

Среди сдавшихся в плен украинских морпехов 36-й бригады оказался и британский наёмник Эйден Эслин. Он попал на кадры военного корреспондента Александра Сладкова.

"Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание, с зубочистками в зубах — это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi", — написал он в телеграм-канале.

По словам корреспондента, наёмника вычислили ещё ночью. Как сообщают некоторые СМИ, в прошлом году Эслин вместе с другими иностранными военными пытался изнасиловать двух новичков, только прибывших в бригаду.

Британский наёмник Эйден Эслин. Фото © Telegram / Sladkov_plus