Среди сдавшихся в плен украинских морпехов оказался британский наёмник
Британский наёмник Эйден Эслин. Обложка © Twitter / COSSACKGUNDI / Telegram / Sladkov_plus
По словам военного корреспондента Александра Сладкова, вычислить его удалось ещё ночью. Рядом, заметил журналист, стояли люди с зубочистками во рту и привлекали к себе внимание.
Среди сдавшихся в плен украинских морпехов 36-й бригады оказался и британский наёмник Эйден Эслин. Он попал на кадры военного корреспондента Александра Сладкова.
"Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание, с зубочистками в зубах — это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi", — написал он в телеграм-канале.
По словам корреспондента, наёмника вычислили ещё ночью. Как сообщают некоторые СМИ, в прошлом году Эслин вместе с другими иностранными военными пытался изнасиловать двух новичков, только прибывших в бригаду.
Британский наёмник Эйден Эслин. Фото © Telegram / Sladkov_plus
А ранее СК показал видео допроса сдавшегося в плен в Мариуполе подполковника ВСУ. По его словам, группа украинских военнослужащих была зажата на территории завода "Азовмаш" с 10 на 11 апреля.