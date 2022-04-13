ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 10:27
3978

Солдаты ВС РФ нашли украинские БПЛА с ёмкостями для жидкости и распылителями

Летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда Вооружённым силам России и мирному населению, предполагают военнослужащие.

Российские военные обнаружили на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями. Об этом сообщает RT.

"Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям", — заявил один из военнослужащих.

Жители Мариуполя опровергли информацию о применении химоружия в городе
Жители Мариуполя опровергли информацию о применении химоружия в городе

Ранее в СКР начали выяснять обстоятельства возможного распыления отравляющих веществ украинскими беспилотниками. Такую технику с ёмкостями для неизвестной жидкости и распылителями обнаружили российские военные на территории брошенной воинской части противника.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • беспилотники
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar