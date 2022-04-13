Солдаты ВС РФ нашли украинские БПЛА с ёмкостями для жидкости и распылителями

Летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда Вооружённым силам России и мирному населению, предполагают военнослужащие.

Российские военные обнаружили на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей беспилотники с ёмкостями для жидкости и распылителями. Об этом сообщает RT.

"Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям", — заявил один из военнослужащих.