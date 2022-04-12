Жители Мариуполя опровергли информацию о применении химоружия в городе

Горожане отметили, что чувствуют себя хорошо и никаких инцидентов с газом не наблюдали.

Жителям Мариуполя ничего не известно о каких-либо атаках на город с использованием химических веществ. Об этом некоторые из них рассказали в беседе с РИА "Новости".

"Я сам с Левобережного района, но об этой информации слышу первый раз. Ничего такого не видел и не слышал. По поводу газа ничего больше сказать не могу ", — пояснил эвакуировавшийся житель города.