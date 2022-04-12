Жители Мариуполя опровергли информацию о применении химоружия в городе
Горожане отметили, что чувствуют себя хорошо и никаких инцидентов с газом не наблюдали.
Жителям Мариуполя ничего не известно о каких-либо атаках на город с использованием химических веществ. Об этом некоторые из них рассказали в беседе с РИА "Новости".
"Я сам с Левобережного района, но об этой информации слышу первый раз. Ничего такого не видел и не слышал. По поводу газа ничего больше сказать не могу ", — пояснил эвакуировавшийся житель города.
Как уточняется, данные об использовании химических веществ не подтверждают и другие горожане, которые до сих пор находятся в Мариуполе. Они отметили, что чувствуют себя хорошо и никаких инцидентов с газом не наблюдали.
Напомним, что ранее утверждение полка "Азов" о якобы совершённой в Мариуполе химической атаке с целью "вытравить" националистов с территории промзоны опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на вооружении войск РХБ есть ещё и огнемёты. Вот они-то и будут задействованы против засевших в катакомбах националистов. К слову, в районе комбината "Азовсталь" продолжают укрываться от полутора до трёх тысяч украинских националистов. Эти данные ранее озвучил глава ДНР Денис Пушилин.
ТАСС / Сергей Бобылев