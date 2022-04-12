ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 20:07

Жители Мариуполя опровергли информацию о применении химоружия в городе

Горожане отметили, что чувствуют себя хорошо и никаких инцидентов с газом не наблюдали.

Жителям Мариуполя ничего не известно о каких-либо атаках на город с использованием химических веществ. Об этом некоторые из них рассказали в беседе с РИА "Новости".

"Я сам с Левобережного района, но об этой информации слышу первый раз. Ничего такого не видел и не слышал. По поводу газа ничего больше сказать не могу ",пояснил эвакуировавшийся житель города.

Как уточняется, данные об использовании химических веществ не подтверждают и другие горожане, которые до сих пор находятся в Мариуполе. Они отметили, что чувствуют себя хорошо и никаких инцидентов с газом не наблюдали.

В Пентагоне признались, что не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе
В Пентагоне признались, что не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе

Напомним, что ранее утверждение полка "Азов" о якобы совершённой в Мариуполе химической атаке с целью "вытравить" националистов с территории промзоны опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на вооружении войск РХБ есть ещё и огнемёты. Вот они-то и будут задействованы против засевших в катакомбах националистов. К слову, в районе комбината "Азовсталь" продолжают укрываться от полутора до трёх тысяч украинских националистов. Эти данные ранее озвучил глава ДНР Денис Пушилин.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • химоружие
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar