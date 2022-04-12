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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 19:33

В Кремле сообщили, что Путин пока не планирует традиционных военных совещаний

Как пояснил Дмитрий Песков, армейский командный состав занят, пока идёт военная спецоперация на Украине.

Традиционной весенней серии военных совещаний у президента РФ Владимира Путина пока в графике нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет. Очевидно, что, пока идёт [специальная военная] операция, армейский командный состав занят. Конечно, эта практика будет и дальше продолжаться, но пока чёткой даты нет", — сообщил журналистам представитель Кремля.

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Ранее Путин заявил, что Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Иван Косицын
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