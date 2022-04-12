В Кремле сообщили, что Путин пока не планирует традиционных военных совещаний

Традиционной весенней серии военных совещаний у президента РФ Владимира Путина пока в графике нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет. Очевидно, что, пока идёт [специальная военная] операция, армейский командный состав занят. Конечно, эта практика будет и дальше продолжаться, но пока чёткой даты нет", — сообщил журналистам представитель Кремля.