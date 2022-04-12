Путин: ВС РФ в ходе операции на Украине действуют мужественно, грамотно и результативно
По словам президента, российские военнослужащие применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками.
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с сотрудниками космодрома Восточный в Амурской области.
"Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", — отметил глава государства.
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растёт, и это констатируют все социологические организации.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ