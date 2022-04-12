ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 08:34
6757

Путин: ВС РФ в ходе операции на Украине действуют мужественно, грамотно и результативно

По словам президента, российские военнослужащие применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с сотрудниками космодрома Восточный в Амурской области.

"Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", — отметил глава государства.

Путин процитировал Священное Писание, говоря о цели спецоперации на Украине
Путин процитировал Священное Писание, говоря о цели спецоперации на Украине

А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поддержка спецоперации на Украине и в целом действий Владимира Путина со стороны россиян беспрецедентно растёт, и это констатируют все социологические организации.

BannerImage

ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar