В Пентагоне признались, что не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе

Таким образом, заявление полка "Азов" о якобы совершённой атаке с применением отравляющих веществ со стороны ДНР не подтвердилось даже на уровне западных союзников.

Американские военные не смогли подтвердить сообщения о предполагаемом применении химических веществ в ходе боестолкновений в районе "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сказал журналистам во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает РИА "Новости".