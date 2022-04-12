В Пентагоне признались, что не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе
Таким образом, заявление полка "Азов" о якобы совершённой атаке с применением отравляющих веществ со стороны ДНР не подтвердилось даже на уровне западных союзников.
Американские военные не смогли подтвердить сообщения о предполагаемом применении химических веществ в ходе боестолкновений в районе "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сказал журналистам во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает РИА "Новости".
"Мы не можем подтвердить сообщения, которые появились вчера в социальных сетях, о том, что в Мариуполе были использованы химические вещества", — было сказано на брифинге.
Напомним, что ранее утверждение полка "Азов" о якобы совершённой в Мариуполе химической атаке с целью "вытравить" националистов с территории промзоны опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на вооружении войск РХБ есть ещё и огнемёты. Вот они-то и будут задействованы против засевших в катакомбах националистов. К слову, в районе комбината "Азовсталь" продолжают укрываться от полутора до трёх тысяч украинских националистов. Эти данные ранее озвучил глава ДНР Денис Пушилин.
ТАСС / Валентин Спринчак