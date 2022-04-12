ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 16:11

В Пентагоне признались, что не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе

Таким образом, заявление полка "Азов" о якобы совершённой атаке с применением отравляющих веществ со стороны ДНР не подтвердилось даже на уровне западных союзников.

Американские военные не смогли подтвердить сообщения о предполагаемом применении химических веществ в ходе боестолкновений в районе "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сказал журналистам во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает РИА "Новости".

"Мы не можем подтвердить сообщения, которые появились вчера в социальных сетях, о том, что в Мариуполе были использованы химические вещества", — было сказано на брифинге.

Басурин сообщил о подготовке к окружению стотысячной группировки украинских войск
Басурин сообщил о подготовке к окружению стотысячной группировки украинских войск

Напомним, что ранее утверждение полка "Азов" о якобы совершённой в Мариуполе химической атаке с целью "вытравить" националистов с территории промзоны опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на вооружении войск РХБ есть ещё и огнемёты. Вот они-то и будут задействованы против засевших в катакомбах националистов. К слову, в районе комбината "Азовсталь" продолжают укрываться от полутора до трёх тысяч украинских националистов. Эти данные ранее озвучил глава ДНР Денис Пушилин.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar