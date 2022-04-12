Ветеран Советской армии рассказал о зверствах украинских националистов в Мариуполе

Александр Иванович отметил, что очень ждёт помощи от нового мэра, Константина Иващенко, и хочет связаться с сослуживцами в РФ, однако у него нет возможности дозвониться до них.

Ветеран Советской армии из Мариуполя рассказал, как прятался от украинских националистов. Видео © LIFE

Ветеран Советской армии и военной службы России полковник в отставке Александр Иванович из Мариуполя рассказал Лайфу, как прятался от украинских националистов. Подробностями он поделился во время раздачи еды волонтёрами из Внедорожного клуба Донбасса, которые навестили мужчину и его жену.

"Нас выгнали всех из квартиры, в подвал загнали, соседи занесли на руках, потому что у меня ноги не работают, я только ползаю, а через десять дней занесли на руках обратно", — сказал отставной полковник.

Александр Иванович отметил, что служил в Академии тыла и транспорта в Санкт-Петербурге, а 29 лет назад уволился. После аварии ему сделали операцию, затем начались осложнения на спину. На протяжении 15 лет ветеран живёт в Мариуполе. Он подчеркнул, что очень ждёт помощи от нового мэра — Константина Иващенко. Александр Иванович хочет связаться с сослуживцами в Москве и Питере, однако у него нет возможности дозвониться до друзей в России.