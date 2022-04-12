Басурин опроверг применение химоружия для штурма "Азовстали"

По словам представителя Народной милиции ДНР, на вооружении войск РХБ есть ещё и огнемёты. Вот они-то и будут задействованы против засевших в катакомбах националистов.

Басурин — об огнемётах в Мариуполе. Видео © SHOT

Силы ДНР не использовали химическое оружие для штурма укреплений националистов в районе "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сообщил журналистам Лайфа представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Таким образом, он опроверг утверждение полка "Азов" о предполагаемой химической атаке, чтобы "вытравить" националистов с территории промзоны.

Басурин напомнил, что к вооружению войск радиационной, химической и биологической защиты относятся огнемёты. Именно они и будут использоваться против группировок националистов, скрывающихся в катакомбах "Азовстали", проанонсировал представитель ДНР.

"У нас есть опыт применения ручных огнемётов по зачистке комбината [имени] Ильича, они себя очень хорошо зарекомендовали. Для этого надо создать специальные штурмовые группы, которые будут применять их в тех катакомбах, где находятся украинские националисты", — отметил он.