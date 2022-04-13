СКР выясняет обстоятельства возможного распыления отравляющих веществ украинскими беспилотниками

Такую технику с ёмкостями для неизвестной жидкости и распылителями обнаружили российские военные на территории брошенной воинской части противника.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном применении отравляющих веществ при помощи беспилотников со стороны украинских военных. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

"Российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооружёнными силами Украины воинской части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями. Эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих", — информирует пресс-служба СКР.

Возбуждено уголовное дело, следствие проведёт экспертизы по обнаруженным образцам техники, чтобы установить их происхождение и цели применения.