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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 08:39
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СКР выясняет обстоятельства возможного распыления отравляющих веществ украинскими беспилотниками

Такую технику с ёмкостями для неизвестной жидкости и распылителями обнаружили российские военные на территории брошенной воинской части противника.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном применении отравляющих веществ при помощи беспилотников со стороны украинских военных. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

"Российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооружёнными силами Украины воинской части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями. Эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих", информирует пресс-служба СКР.

Возбуждено уголовное дело, следствие проведёт экспертизы по обнаруженным образцам техники, чтобы установить их происхождение и цели применения.

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Ранее Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт обстрела журналистов в Мариуполе. Осколочные ранения получила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов. Кроме того, Следственный комитет устанавливает обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР. По данным следствия, боевики эксплуатировали здание в качестве укрытия и использовали пожилых людей как живой щит.

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Getty Images / Yulii Zozulia / Ukrinform / Future Publishing

Алексей Берковиц
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