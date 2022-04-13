СКР выясняет обстоятельства возможного распыления отравляющих веществ украинскими беспилотниками
Такую технику с ёмкостями для неизвестной жидкости и распылителями обнаружили российские военные на территории брошенной воинской части противника.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном применении отравляющих веществ при помощи беспилотников со стороны украинских военных. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте ведомства в Telegram.
"Российские военнослужащие обнаружили на территории брошенной Вооружёнными силами Украины воинской части беспилотные летательные аппараты с ёмкостями для жидкости и распылителями. Эти БПЛА могли применяться для распыления отравляющих веществ против мирного населения, а также российских военнослужащих", — информирует пресс-служба СКР.
Возбуждено уголовное дело, следствие проведёт экспертизы по обнаруженным образцам техники, чтобы установить их происхождение и цели применения.
Ранее Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт обстрела журналистов в Мариуполе. Осколочные ранения получила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов. Кроме того, Следственный комитет устанавливает обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР. По данным следствия, боевики эксплуатировали здание в качестве укрытия и использовали пожилых людей как живой щит.
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