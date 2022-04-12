Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства захвата националистами дома престарелых в ЛНР
По данным следствия, военнослужащие из Незалежной эксплуатировали здание в качестве укрытия. Они также использовали пожилых людей как живой щит.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель СКР поручил зафиксировать и установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике", — указано в сообщении.
Согласно имеющимся данным, украинские военнослужащие использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия. Как и в других случаях, они придерживались уже привычной тактики, используя мирное население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита. При этом в здании были оборудованы точки для стрельбы из пулемётов и противотанковыми средствами. Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нём людям.
В СК РФ намерены установить подразделение ВСУ, участвовавшее в боевых действиях в районе расположения дома престарелых, а также должностных лиц, которые приняли решение использовать мирных граждан в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении.
А ранее в ЛНР заявили, что эвакуировать жителей Рубежного невозможно из-за постоянных обстрелов. Гуманитарная ситуация в городе остаётся сложной, а вывезти мирных граждан на более безопасную территорию пока нельзя.
ТАСС / Александр Щербак