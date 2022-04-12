В ЛНР показали видео обнаружения брошенной при отступлении бронетехники ВСУ

"Спрятанные" боевые машины находятся под деревьями. Так, в районе посёлка Трёхизбёнка украинские военные оставили более десятка БМП.

В ЛНР нашли брошенную при отступлении бронетехнику ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

В Луганской Народной Республике продолжают находить бронетехнику ВСУ, брошенную при отступлении, более известную как "подснежники". Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как из БМП-1 достают боевые заряды, которых всего оказалось 20 штук. ВСУ боевую машину столкнули в овраг и "спрятали" под деревьями. Под посёлком Трёхизбёнка в Новоайдарском районе Луганской области было найдено более десятка подобных "замаскированных" боевых машин.