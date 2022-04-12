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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 18:53
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Джонсон и Байден договорились положить конец зависимости Запада от российских нефти и газа

Борис Джонсон и Джо Байден. Фото © Getty Images / Christopher Furlong

Борис Джонсон и Джо Байден. Фото © Getty Images / Christopher Furlong

Кроме того, лидеры двух государств "обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе увеличить военную и экономическую поддержку".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились увеличивать экономическое давление на Россию из-за проведения "Операции Z" на Украине. Об этом сообщается в коммюнике, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

Согласно документу, политики "договорились продолжать совместные усилия по увеличению экономического давления" на Россию и "решительно положить конец западной зависимости от российских нефти и газа". Кроме того, в ходе беседы они "обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе увеличить военную и экономическую поддержку".

Times: Джонсон решил убедить Шольца ужесточить санкции против России
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Ранее Джонсон заявлял, что Британия намерена усиливать экономическое давление на Россию, причём новые санкции будут вводиться каждую неделю. Он добавил, что Британия не ограничится только замораживанием активов или введением санкций против олигархов. По его словам, Соединённое Королевство откажется от российских углеводородов.

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Николь Вербер
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