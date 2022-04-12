Джонсон и Байден договорились положить конец зависимости Запада от российских нефти и газа

Кроме того, лидеры двух государств "обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе увеличить военную и экономическую поддержку".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились увеличивать экономическое давление на Россию из-за проведения "Операции Z" на Украине. Об этом сообщается в коммюнике, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

Согласно документу, политики "договорились продолжать совместные усилия по увеличению экономического давления" на Россию и "решительно положить конец западной зависимости от российских нефти и газа". Кроме того, в ходе беседы они "обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе увеличить военную и экономическую поддержку".