Украина заблокировала Ирпень для съёмки псевдодоказательств вины ВС РФ в гибели жителей
Полная блокада города вводится с 06:00 мск 12 апреля до 09:00 мск 15 апреля. При этом въезд будет разрешён только представителям силовых структур и "непонятным" волонтёрам.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины вводят комендантский час в Ирпене для постановочной съёмки псевдодоказательств виновности России в массовой гибели местных жителей.
"Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 06:00 мск 12 апреля до 09:00 мск 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города", — сказал Мизинцев.
При этом въезд будет разрешён только представителям силовых структур и "непонятным" волонтёрам. По данным военного ведомства, этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией "циничных постановочных съёмок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".
"Нам об этом уже известно, поэтому заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад", — отметил генерал-полковник.
Ранее Минобороны РФ заявило о работе на Украине иностранных специалистов по "грязным постановкам". Команда на профессиональной основе занимается производством фейков, и плоды их антироссийской деятельности будут показаны ещё не раз, уверены в ведомстве.
ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka