Украина заблокировала Ирпень для съёмки псевдодоказательств вины ВС РФ в гибели жителей

Полная блокада города вводится с 06:00 мск 12 апреля до 09:00 мск 15 апреля. При этом въезд будет разрешён только представителям силовых структур и "непонятным" волонтёрам.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины вводят комендантский час в Ирпене для постановочной съёмки псевдодоказательств виновности России в массовой гибели местных жителей.

"Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 06:00 мск 12 апреля до 09:00 мск 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города", — сказал Мизинцев.

При этом въезд будет разрешён только представителям силовых структур и "непонятным" волонтёрам. По данным военного ведомства, этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией "циничных постановочных съёмок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ".

"Нам об этом уже известно, поэтому заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад", — отметил генерал-полковник.