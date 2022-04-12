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Опубликовано 12 апреля 2022, 09:10

Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт обстрела журналистов в Мариуполе

Осколочные ранения получила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съёмочной группы украинскими националистами в Мариуполе", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила осколочные ранения в результате обстрела съёмочной группы украинскими националистами в Мариуполе. На публикуемых кадрах журналист успевает добежать до укрытия и садится на землю от резкой боли. Один из военных вколол девушке обезболивающее, а затем её доставили в больницу. А 29 марта ранение под Мариуполем получил корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов.

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Алексей Берковиц
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