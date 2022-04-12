Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт обстрела журналистов в Мариуполе
Осколочные ранения получила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Она попала под обстрел националистов.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела съёмочной группы Первого канала украинскими националистами в Мариуполе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать факт ранения корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой в результате обстрела съёмочной группы украинскими националистами в Мариуполе", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила осколочные ранения в результате обстрела съёмочной группы украинскими националистами в Мариуполе. На публикуемых кадрах журналист успевает добежать до укрытия и садится на землю от резкой боли. Один из военных вколол девушке обезболивающее, а затем её доставили в больницу. А 29 марта ранение под Мариуполем получил корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов.