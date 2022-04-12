В ЛНР заявили, что эвакуировать жителей Рубежного невозможно из-за постоянных обстрелов

Гуманитарная ситуация в городе остаётся сложной, а вывезти мирных граждан на более безопасную территорию пока нельзя.

Эвакуация мирных граждан из города Рубежного Луганской Народной Республики невозможна. Об этом в эфире Первого канала сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, всему виной непрекращающиеся обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины, которые прикрываются мирным населением как живым щитом.

"У нас ведётся плановая боевая работа в населённом пункте Рубежное, есть уже ряд продвижений наших подразделений, работа ведётся очень сложно, поскольку вооружённые формирования Украины прикрываются мирным населением как живым щитом. Гуманитарная составляющая в населённом пункте очень сложная, поскольку эвакуировать граждан практически не имеем никакой возможности. Это возможно, только когда затихают обстрелы, но таких моментов крайне мало", — заявил Марочко.