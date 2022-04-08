"Полностью сложился": Появились кадры последствия удара ВСУ по жилому дому в Рубежном

Не уточняется, какого именно калибра был боеприпас. При этом, как отмечается, украинские силовики находятся по другую сторону промзоны.

Последствия удара со стороны ВСУ по жилому дому в городе Рубежном. Видео © t.me / shot_shot

Жилой пятиэтажный дом обрушился в Рубежном после обстрела города со стороны украинских силовиков. Видео последствий удара опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Полностью сложился пятиэтажный дом. Это каким калибром нужно было бить по жилому массиву, чтобы сделать такое разрушение?" — сказал лидер подразделения "Ночные волки" Виталий Кишкинов.

Он отметил, что противник находится по другую сторону промзоны и это "достоверный факт". Поэтому у военных нет сомнений, что удар по жилому массиву прошёлся именно со стороны ВСУ.