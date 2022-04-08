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Опубликовано 8 апреля 2022, 09:18

"Полностью сложился": Появились кадры последствия удара ВСУ по жилому дому в Рубежном

Не уточняется, какого именно калибра был боеприпас. При этом, как отмечается, украинские силовики находятся по другую сторону промзоны.

Последствия удара со стороны ВСУ по жилому дому в городе Рубежном. Видео © t.me / shot_shot

Жилой пятиэтажный дом обрушился в Рубежном после обстрела города со стороны украинских силовиков. Видео последствий удара опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Полностью сложился пятиэтажный дом. Это каким калибром нужно было бить по жилому массиву, чтобы сделать такое разрушение?" — сказал лидер подразделения "Ночные волки" Виталий Кишкинов.

Он отметил, что противник находится по другую сторону промзоны и это "достоверный факт". Поэтому у военных нет сомнений, что удар по жилому массиву прошёлся именно со стороны ВСУ.

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Ранее украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску. Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами атаки стали несколько человек.

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Кадр из видео телеграм-канала SHOT

Евгения Колесникова
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