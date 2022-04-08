Опубликовано видео из Краматорска, где украинская "Точка-У" убила не менее 10 гражданских
Украинская сторона, обвинив в произошедшем Россию, сообщает о 30 погибших в результате обстрела. Данные о количестве жертв уточняются.
Видео с места падения ракеты в Краматорске © Соцсети
В Сети появилось видео с места украинской атаки "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На кадрах видно не менее десяти погибших и раненых. Первую помощь пострадавшим оказывают случайные прохожие и очевидцы. Украинская сторона, обвинив в произошедшем Россию, сообщает о 30 погибших в результате обстрела. Точной информации о количестве жертв пока нет.
По предварительным данным, удар по Краматорску был нанесён с юго-запада — с подконтрольной ВСУ территории. Вина украинской стороны подкрепляется ещё и тем, что Россия не использует "Точки -У" — эффективный, но устаревший тип ракет. У нас ему на смену пришёл ракетный комплекс "Искандер".
Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело против украинских силовиков, обстреливавших ДНР и ЛНР. Удары из крупнокалиберного артиллерийского вооружения наносились 4 и 5 апреля, уточнили в ведомстве. В результате мирные жители получили минно-взрывные повреждения, их доставили в больницы.
Соцсети