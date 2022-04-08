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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 09:09
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Опубликовано видео из Краматорска, где украинская "Точка-У" убила не менее 10 гражданских

Украинская сторона, обвинив в произошедшем Россию, сообщает о 30 погибших в результате обстрела. Данные о количестве жертв уточняются.

Видео с места падения ракеты в Краматорске © Соцсети

В Сети появилось видео с места украинской атаки "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. На кадрах видно не менее десяти погибших и раненых. Первую помощь пострадавшим оказывают случайные прохожие и очевидцы. Украинская сторона, обвинив в произошедшем Россию, сообщает о 30 погибших в результате обстрела. Точной информации о количестве жертв пока нет.

По предварительным данным, удар по Краматорску был нанесён с юго-запада — с подконтрольной ВСУ территории. Вина украинской стороны подкрепляется ещё и тем, что Россия не использует "Точки -У" — эффективный, но устаревший тип ракет. У нас ему на смену пришёл ракетный комплекс "Искандер".

СК установил причастных к обстрелу Донецка ракетой "Точка-У"
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Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело против украинских силовиков, обстреливавших ДНР и ЛНР. Удары из крупнокалиберного артиллерийского вооружения наносились 4 и 5 апреля, уточнили в ведомстве. В результате мирные жители получили минно-взрывные повреждения, их доставили в больницы.

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Соцсети

Алексей Берковиц
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