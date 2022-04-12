Послу Украины Праведнику не разрешили выступить перед Парламентом Кении
Страна не готова занять чью-либо сторону по "Операции Z", но при этом не собирается слушать агитацию Киева против Москвы.
Кения отказала украинской стороне в просьбе выступить перед парламентом, чтобы заручиться его поддержкой против России, пишет местная газета Nation со ссылкой на источники.
"Зачем им, например, понадобилось обратиться к Парламенту Кении? Был ли такой прецедент?" — приводит издание слова высокопоставленного чиновника МИД Кении.
Как говорится в публикации, ради этой цели украинский посол Андрей Праведник несколько раз безуспешно пытался встретиться с министром иностранных дел страны Рейчел Омано. Однако 12 марта представитель МИД Кении пообщался лишь с российским послом Дмитрием Максимычевым. Официально страна не заняла ни сторону Киева, ни Москвы и надеется лишь на скорое окончание кризиса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед парламентом Греции вместе с двумя бойцами батальона "Азов", чем вызвал скандал. Так многие греческие депутаты негативно отреагировали на тот факт, что в принципе было дано слово националистам.
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